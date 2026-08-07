Ero Copper stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ero Copper hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1.19 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.940 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 73.84 Prozent auf 393.6 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 226.4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch