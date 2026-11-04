Ero Copper: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ero Copper präsentierte am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1.55 CAD. Im letzten Jahr hatte Ero Copper einen Gewinn von 0.480 CAD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 99.78 Prozent auf 487.2 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 243.9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch