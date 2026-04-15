Erneuter Kurssprung bei Heideldruck - neues Geschäft entfacht Fantasie

• Aktie nach Vortag erneut zweistellig im Plus• Kurs nähert sich der Marke von 1,90 Euro• Drohnenabwehr-Joint-Venture bleibt zentraler Kurstreiber

Heideldruck-Aktie setzt dynamische Aufwärtsbewegung fort

Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen bleibt im Rallymodus. Nachdem das Papier am Dienstag bereits um kräftige 18,70 Prozent auf 1,64 Euro zugelegt hatte, ging es auch am Mittwoch weiter steil nach oben. Bis Handelsende gewann die Aktie weitere 6,96 Prozent auf 1,75 Euro. Damit rückt die Marke von 2,00 Euro, die der Anteilsschein zeitweise bereits überspringen konnte, in den Fokus der Anleger.

Auffällig ist dabei die Dynamik der Bewegung: Bereits am Vortag hatte sich im Handelsverlauf ein deutlicher Nachfrageüberhang gezeigt. Marktteilnehmer verwiesen dabei unter anderem auf Eindeckungen von Leerverkäufern, die die Aufwärtsbewegung zusätzlich beschleunigt haben könnten.

Drohnenabwehr-Geschäft liefert Impulse

Treiber der aktuellen Kursdynamik ist eine am Dienstag kommunizierte Entwicklung im Drohnenabwehr-Geschäft. Wie aus einer Unternehmensmitteilung hervorging, hat Heidelberger Druckmaschinen gemeinsam mit dem US-israelischen Partner Ondas Autonomous Systems das Joint Venture ONBERG Autonomous Systems offiziell gestartet.

Das Gemeinschaftsunternehmen hat am Standort Brandenburg an der Havel den operativen Betrieb aufgenommen und entwickelt Systeme zur Abwehr autonomer Drohnen. Diese sollen insbesondere kritische Infrastrukturen schützen und werden zunächst in Deutschland und der Ukraine vermarktet.

Das Thema gewinnt an Bedeutung: Laut Unternehmen nehmen Bedrohungen durch Drohnen im Kontext hybrider Konflikte deutlich zu. Entsprechend gross ist der adressierbare Markt, insbesondere im Bereich sicherheitsrelevanter Infrastruktur.

Bereits bekannte Story erhält neue Dynamik

Der Einstieg von Heidelberger Druck in die Drohnenabwehr ist zwar nicht neu, erhält durch den operativen Start des Joint Ventures jedoch neue Aufmerksamkeit. Bereits im März hatte die Aktie auf entsprechende Pläne mit deutlichen Kursgewinnen reagiert.

Mit der aktuellen Entwicklung rückt nun stärker in den Fokus, dass es sich nicht mehr nur um eine strategische Option, sondern um ein konkret gestartetes Geschäftsfeld handelt. Für Anleger eröffnet sich damit eine neue Wachstumsperspektive jenseits des klassischen Druckmaschinengeschäfts.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch