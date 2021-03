Erneuerbaren-Anteil sinkt auf 40 Prozent des Stromverbrauchs

GO

https://youtu.be/gHXCZIRaK7I

Superwahljahr in Deutschland: neben der Bundestagswahl am 26.September 2021 stehen bzw. standen einige Landtags- und Kommunalwahlen im deutschen Wahlkalender. Heute zu Gast bei BX Swiss TV ist Alexander Berger, politischer Analyst bei Daubenthaler & Cie. Zusammen mit David Kunz, COO der BX Swiss, wirft er einen Blick auf die ersten Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Ob die Coronapolitik, die grösste Rolle spielt, warum aus der «Virusangst» eher eine «Existenzangst» geworden ist, welche Auswirkung auf die Börse zu erwarten wären, sollte es zu einem Regierungswechsel kommen, erörtert Alexander Berger weiter.

Deutschland im Superwahljahr – Wie beeinflusst Politik die Börse? | BX Swiss TV