Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’207 0.4%  SPI 16’943 0.3%  Dow 45’565 0.3%  DAX 24’046 -0.4%  Euro 0.9331 0.0%  EStoxx50 5’393 0.2%  Gold 3’391 -0.2%  Bitcoin 90’363 1.4%  Dollar 0.8015 -0.1%  Öl 67.5 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Jungfraubahn-Aktie: Jungfraubahnen erzielen Rekordgewinn
Sandoz-Aktie: Sandoz darf höhere Rivaroxaban-Dosierungen in Deutschland einführen
Tesla gegen die Konkurrenz: Wer in den nächsten Jahren mehr wert sein könnte
Cham Swiss Properties-Aktie: Hoher Gewinn im ersten Halbjahr
Snowflake-Aktie zieht zweistellig an: Snowflake vermeldet in Q2 Gewinn - Umsatz gestiegen
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20 Jahre-Vertrag 28.08.2025 08:05:41

Erneuerbare Energien: Nordex baut Windpark mit 46 MW Leistung

Erneuerbare Energien: Nordex baut Windpark mit 46 MW Leistung

Die Nordex Group soll in Schleswig-Holstein einen Windpark mit 8 Turbinen und 45,6 Megawatt Gesamtleistung errichten.

Nordex
20.17 CHF -6.73%
Kaufen Verkaufen
Auftraggeber ist Trianel Erneuerbare Energien, ein Zusammenschluss von 36 Stadtwerken und der Stadtwerke-Kooperation Trianel, wie der Winanlagenhersteller Nordex in Hamburg mitteilte. Der Auftrag umfasse zudem einen Servicevertrag über 20 Jahre, der eine hohe Verfügbarkeit der Anlagen sicherstelle, heisst es weiter. Im Frühjahr 2027 sollen die Anlagen ans Netz gehen.

DOW JONES

Weitere Links:

Nordex-Aktie gefragt: Auftragseingang zieht im 2. Quartal deutlich an
Nordex sichert sich 91-MW-Windkraftauftrag in Brandenburg - Aktie verliert trotzdem
Nordex-Aktie in Grün: Westeuropa setzt auf Nordex für mehr Windkraft

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com,Nordex

Nachrichten zu Nordex AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?