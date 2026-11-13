Ermittlungen gegen Tochter von Megaspeed in Malaysia

Kuala Lumpur (awp/sda/afp) - Eine Tochtergesellschaft von Megaspeed International in Malaysia steht wegen des möglichen Schmuggels fortschrittlicher KI-Chips in andere Länder im Visier der Behörden, wie ein Ministerium am Freitag mitteilte. Dies könnte den Skandal rund um Nvidia weiter ausweiten.

Megaspeed ist ein in Singapur ansässiges Rechenzentrumsunternehmen und Kunde des US-Halbleiterriesen Nvidia. Die US-Regierung ermittelt wegen des Verdachts, dass über dieses Unternehmen Chips nach China umgeleitet wurden, trotz der US-Exportbeschränkungen.

Das Unternehmen geriet ins Rampenlicht, nachdem ein Skandal um Jensen Huang, einen der einflussreichsten Architekten der KI-Revolution, aufgedeckt worden war. Huang hatte eine Affäre mit Alice Huang, der bis 2023 amtierenden Chefin von Megaspeed, die der Spionage für China beschuldigt wird. Am Donnerstag trat er nach 33 Jahren an der Spitze des Konzerns von seinem Amt als CEO von Nvidia zurück.

Genehmigung für KI-Chip-Reexporte nötig

Laut dem Ministerium für Investitionen, Handel und Industrie ist die Megaspeed-Tochter Speedmatrix Sdn Bhd Mieterin von Rechenzentren in Malaysia und darf KI-Chips ohne Genehmigung in das Land importieren.

Seit Juli 2025 müsse jedoch jedes Unternehmen, das "hochleistungsfähige US-KI-Chips aus oder über Malaysia exportieren, reexportieren, umladen oder durchleiten" möchte, eine Genehmigung einholen. Falsche Angaben gegenüber dem Zoll stellten eine "schwere Straftat" dar, so das Ministerium.

Die Tochtergesellschaft habe jedoch nie eine solche Genehmigung erhalten, betont das Ministerium. Daher arbeite es "mit der Zollbehörde zusammen, um festzustellen, ob einige der nach Malaysia importierten Chips anschliessend in andere Länder reexportiert wurden und ob diese Reexporte gesetzlich erfolgt sind", heisst es in einer Erklärung. Das Ministerium arbeite "eng" mit Singapur und Malaysia zusammen.

In Singapur wird Megaspeed bereits untersucht.