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27.08.2026 16:45:07

Ermittlungen gegen Tochter-Firma: Kühne+Nagel könnte in Nvidia-Chip-Schmuggel nach China verwickelt sein 

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US-Präsident Donald Trump beschränkt den Export hochmoderner Chips für künstliche Intelligenz. Auf Umwegen gelangen diese trotzdem nach China. Auch Logistiker müssen nun Konsequenzen fürchten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV

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