|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.08.2025 01:28:37
Erie Indemnity Co Bottom Line Rises In Q2
(RTTNews) - Erie Indemnity Co (ERIE) announced a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $174.68 million, or $3.34 per share. This compares with $163.90 million, or $3.13 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.0% to $1.060 billion from $990.43 million last year.
Erie Indemnity Co earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $174.68 Mln. vs. $163.90 Mln. last year. -EPS: $3.34 vs. $3.13 last year. -Revenue: $1.060 Bln vs. $990.43 Mln last year.