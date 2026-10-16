Ericsson (Telefon LMEricsson) (B): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) hat am 15.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.78 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 3.34 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.76 Prozent auf 59.48 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 56.24 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch