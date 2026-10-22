Ericsson Nikola Tesla dd hat am 20.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3.00 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4.00 EUR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ericsson Nikola Tesla dd 73.2 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33.56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 54.8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch