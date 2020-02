Ericsson-Chef: Schweizer Handynetze wohl die besten in der Welt

Zürich (awp) - Nach Ansicht des Telekomausrüsters Ericsson sind die Schweizer Mobilfunknetze wohl die besten der Welt. "In Europa ist die Schweiz mit Abstand das erste Land, das den 5G-Ausbau an die Hand genommen hat, und nun hat es wahrscheinlich auch die beste 5G-Abdeckung", sagte Ericsson-Chef Börje Ekholm in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag".

Er hoffe, dass das auch so bleibe trotz dem derzeitigen Gegenwind. Die Schweiz sei derzeit eine Spitzenreiterin, aber das könne sich schnell ändern, sagte der Ericsson-Chef, auf dessen Technologie die Swisscom setzt. Konkurrentin Sunrise hat als Lieferanten den chinesischen Konzern Huawei, während Salt auf die finnische Nokia baut.

Bei der 5G-Technik sieht sich Ericsson als Spitzenreiter. "Wir haben 79 kommerzielle Verträge für den Bau von 5G-Netzen. Eine unabhängige Studie ist vor kurzem zum Schluss gekommen, dass wir im Bereich 5G mehr Patente angemeldet haben als irgendeine andere Firma", sagte der Ericsson-Chef. Das von den Medien gezeichnete Bild, dass Huawei Ericsson überholt habe, sei falsch.

