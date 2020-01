Erickson génère une demande mondiale pour le S-64 Air Crane

Les tâches les plus rudes nécessitent l'aéronef le plus robuste

PORTLAND, Oregon, 11 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Erickson Incorporated, opérateur, agent de maintenance et fabricant d'aéronefs utilitaires de premier plan mondial, annonce que de nouvelles commandes d'aéronefs seront livrées en 2020 et 2021, ce qui démontre une nouvelle fois l'attachement de la clientèle mondiale à la plateforme.

Korea Forest Service (KFS) a acheté un autre hélicoptère S-64 Air Crane®, lequel ajoutera le S-64 K9 à sa flotte. Récemment, Erickson a annoncé la livraison d'hélicoptères S-64 Air Crane® K7 et K8 à KFS. La livraison du K9 prévue pour 2020 portera à sept le nombre d'hélicoptères S-64 Air Crane® en service au KFS en Corée du Sud.

En outre, Vigili del Fuoco (VVF), en Italie, a annoncé la vente de deux aéronefs S-64. Erickson prévoit de livrer le premier S-64F en 2020 et le second en 2021. Ces deux aéronefs renforceront les moyens de VVF dans la lutte contre les incendies et les interventions d'urgence multi-mission en Europe.

Ces commandes sont le signe d'une demande continue pour le S-64 à travers le monde.

« Ces récentes acquisitions par KFS et VVF confirme que le S-64 Air Crane® est la ressource incontournable pour la protection de la forêt et les interventions d'urgence. Les investissements permanents dans l'amélioration des produits et l'innovation ont favorisé la confiance de la clientèle ; nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat dans l'appui à ses missions critiques », explique Justin Saxbury, directeur général des ventes d'Aerosystems

We Are Erickson. Tested & Trusted. (Nous sommes Erickson. Éprouvé et approuvé)

À propos d'Erickson

Erickson est un fournisseur mondial de premier plan de services d'aviation qui se spécialise dans la défense et la sûreté nationale, la construction, la maintenance, la réparation et la révision (MRO), et les services civils. Parmi les services construction et MRO d'Erickson figurent la construction de l'hélicoptère S-64 Air Crane® en tant qu'équipementier, ainsi que la fabrication de pièces essentielles pour l'aérospatiale destinées aux équipementiers du secteur. Parmi les services aériens commerciaux figurent l'exploitation de 20 hélicoptères S-64 Air Crane® détenus et exploités par Erickson dans des opérations de lutte contre les incendies, la construction de lignes électriques, l'exploitation forestière, le CVC et le transport de charges spécialisé pour les secteurs du gaz et du pétrole. Fondée en 1971, Erickson a son siège à Portland, dans l'Oregon (États-Unis), et a des opérations en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, dans la région Asie-Pacifique et en Australie.

