ERI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ERI hat am 30.09.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 23.38 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 22.88 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat ERI 5.85 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch