Ergebnisse der Tourismusrouten-Sammlung „Charme von Jiangsu" bekannt gegeben

NANJING, China, 28. September 2020 /PRNewswire/ -- Die Tourismusrouten-Sammlung „Charm of Jiangsu" enthüllte Anfang September 2020 im Nanjing Museum die siegreichen Einreichungen. Die Gewinner dieses Planungswettbewerbs für Reiserouten sollen den Besuchern verschiedene Seiten von Jiangsu zeigen und ein unvergessliches Reiseerlebnis ermöglichen.

Die Veranstaltung, die gemeinsam von der Abteilung für Kultur und Tourismus der Provinz Jiangsu und dem Nachrichten- und Informationszentrum der Xinhua News Agency organisiert wurde, begann am 10. Mai mit einem weltweiten Aufruf zur Teilnahme an dem Wettbewerb. Die Botschaft wurde in mehreren Sprachen in über 500 Medien und Xinhuas eigenen Medienkanälen veröffentlicht. Die Resonanz war enthusiastisch und zog Tourismusroutenplaner aus mehr als 20 Ländern und Regionen an. Die von ihnen eingereichten Beiträge wurden von einer Expertenjury und einer Online-Abstimmung bewertet. Zehn Routen wurden als Gewinner ausgewählt, wie das Ministerium für Kultur und Tourismus der Provinz Jiangsu mitteilte.

Die siegreichen Routenpläne enthielten Reisefotos, GIFs und kurze Videos, um die Naturschönheiten und die regionale Kultur von Jiangsu mit einer internationalen Perspektive zu präsentieren.

An der Preisverleihung nahmen Yang Zhichun, Generaldirektor der Abteilung für Kultur und Tourismus in Jiangsu, Fei Shaoyun, Generaldirektorin des Aussenministeriums von Jiangsu, Gong Liang, stellvertretender Generaldirektor der Abteilung für Kultur und Tourismus in Jiangsu und Kurator des Museums in Nanjing, sowie Botschafter und Botschaftsbeamte in Shanghai teil.

Zu den Vortragenden gehörten Yang Zhichun, Fei Shaoyun, Gong Liang, Zhang Songping, S.E. Abrao dos Santos, Botschafter von Timor-Leste in China und S.E. Elia George Kaiyamo, Botschafter von Namibia in China.

„Die Routensammlung wird die besten Jiangsu-Reisepläne vorstellen, den regionalen Tourismus fördern und das Vertrauen in die Erholung der Dienstleistungsindustrie stärken", erklärte Herr Yang. Ausserdem lädt er Reisende aus aller Welt herzlich ein, die schönen Orte der chinesischen Provinz Jiangsu zu erleben.

Gewinnerliste der Sammlung Tourismusrouten-Sammlung „Charme von Jiangsu"

Erster Preis (1):

Szenische Landschaften auf Briefmarken: 7-tägige Tour durch Nord-Jiangsu

Designer: Gu Daren (China)

Zweiter Preis (3):

Das Leben auf dem Canal Grande: 7-tägige Jiangsu-Tour

Designer: Nanjing Wanxiang International Travel Service Co.,Ltd. China

Essen, Kultur, Freizeit und Gesundheit: 9-Tage-Jiangsu-Getaways

Designer: Shanghai NTA Culture Communication Co., Ltd. (Japan)

UNESCO-Stadt der Literatur, Stadt der Gastronomie: 5-Tage-Reise nach Nanjing, Yangzhou

Designer: Lin Tao (Vereinigte Staaten)

Dritter Preis (6)

Schöne Träume in wunderschönen Jiangnan-Städten

Designer: Aleksandra Spitsina (Russland), Zeineb Alaoui (Marokko), Steven Y Eum (Vereinigte Staaten)

Nahrungsjäger: 7-tägige Jiangsu-Gourmet-Tour

Designer: Nanjing Zhongbei Friendship International Travel Service Co. (China)

8-tägige Jiangsu-Tour von Marco Polo

Designer: Hainan Hanwu Culture Development Co., Ltd. (China)

7-tägige Tour zu 5 besonderen Reisezielen in Jiangsu

Designer: China Jugendreisedienst Jiangsu CO, Ltd. (China)

8-tägige Jiangsu-Tour für Feinschmecker und Kulturliebhaber

Designer: Jiangsu Degao International Travel Service Co. (China)

Spaziergang in die Geschichte: 6-tägige Jiangsu-Tour

Designer: Xu Xinyu (China)

Weitere wunderbare Jiangsu-Tourismusrouten finden Sie unter: http://abroad.youtongad.com/routevote/Ten-selected-routes-to-discover-Charm-of-Jiangsu.shtml

Bildunterschrift: Die Tourismusrouten-Sammlung „Charme von Jiangsu" gab am 4. September 2020 im Museum von Nanjing die Gewinner bekannt.