Zug Estate b Aktie 14805212 / CH0148052126
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20.08.2026 06:30:16
Erfreuliches operatives Ergebnis im ersten Halbjahr 2026
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Zug Estates Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Zug Estates blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2026 zurück. Der Liegenschaftenertrag blieb auf dem Niveau der Vorjahresperiode, obwohl zwei Senkungen des Referenzzinssatzes im Jahr 2025 bei allen Wohnungsmieterinnen und Wohnungsmietern umgesetzt wurden. Im Segment Hotel & Gastronomie entwickelten sich die Umsätze ebenfalls positiv und die Profitabilität konnte weiter verbessert werden.
Die Nachfrage institutioneller Investoren nach zentral gelegenen Liegenschaften an wirtschaftlich attraktiven Standorten blieb im ersten Halbjahr 2026 hoch. Dies führte zu einem positiven Neubewertungsergebnis im Immobilienportfolio, das jedoch unter dem Wert der Vorjahresperiode lag.
Das Konzernergebnis betrug CHF 42.9 Mio. und lag damit um CHF 21.0 Mio. bzw. 32.9% unter dem Vorjahreswert von CHF 63.9 Mio. Der Rückgang ist auf den tieferen Neubewertungsgewinn zurückzuführen. Bereinigt um Neubewertungs- und Sondereffekte stieg das Konzernergebnis hingegen um CHF 1.3 Mio. bzw. 6.6% von CHF 19.9 Mio. auf CHF 21.2 Mio.
Konstanter Liegenschaftenertrag und Verbesserung der Umsätze aus Hotel & Gastronomie
Der Ertrag aus Hotel & Gastronomie erhöhte sich gegenüber der Vorjahresperiode um CHF 0.2 Mio. bzw. 2.5% von CHF 7.8 Mio. auf CHF 8.0 Mio. Die Zunahme ist insbesondere auf eine höhere Auslastung in der Beherbergung zurückzuführen, während die Gastronomie weiterhin von einer konstant guten Nachfrage profitierte. Auch die Profitabilität verbesserte sich. Die Gross-Operating-Profit-Marge (GOP-Marge) stieg von 41.2% auf 42.3%.
Zusammen mit dem einmaligen Effekt von CHF 0.4 Mio. im Zusammenhang mit der Abwicklung eines abgeschlossenen Versicherungsfalls erhöhte sich der Betriebsertrag insgesamt um CHF 0.4 Mio. bzw. 0.9% von CHF 45.3 Mio. auf CHF 45.7 Mio.
Bautätigkeit und Neubewertungen erhöhen Wert des Immobilienportfolios
Bezogen auf sämtliche Renditeliegenschaften entsprach der Neubewertungsgewinn 1.3% des Portfoliowerts. Der durchschnittliche reale Diskontierungszinssatz betrug per 30. Juni 2026 2.72% gegenüber 2.76% per 31. Dezember 2025.
Insgesamt wurden in der Berichtsperiode CHF 21.7 Mio. in das Portfolio investiert, gegenüber CHF 11.9 Mio. in der Vorjahresperiode. Mit CHF 18.4 Mio. entfiel der überwiegende Teil der Investitionen auf die Realisierung des Projekts S43/45 in Rotkreuz (Vorjahr: CHF 7.3 Mio.).
Solide Eigenkapitalquote und Verlängerung der durchschnittlichen Restlaufzeit der Finanzierungen
Die Eigenkapitalquote reduzierte sich leicht von 57.1% per 31. Dezember 2025 auf 56.6% per 30. Juni 2026 und befindet sich damit weiterhin auf einem sehr komfortablen Niveau.
Mit Liberierung am 30. Juni 2026 wurde das ausschliesslich aus grünen Anleihen bestehende Portfolio um einen zusätzlichen vierten Green Bond mit einem Volumen von CHF 100 Mio. und einem Coupon von 1.35% bei einer Laufzeit von sieben Jahren ergänzt. Die durchschnittliche Restlaufzeit des verzinslichen Fremdkapitals erhöhte sich damit von 3.7 Jahren per 31. Dezember 2025 auf 4.1 Jahre per 30. Juni 2026. Der durchschnittliche Zinssatz verblieb unverändert bei 1.6%.
Trotz leichter Erhöhung weiterhin sehr tiefe Leerstandsquote
Trotz leichter Erhöhung liegt die Leerstandsquote weiterhin auf einem sehr tiefen Niveau. Sie nahm von 0.7% per 31. Dezember 2025 auf 1.2% per 30. Juni 2026 zu. Die gewichtete durchschnittliche Mietvertragsrestlaufzeit (WAULT) erhöhte sich dank den Mietvertragsverlängerungen von 5.3 Jahren per 31. Dezember 2025 auf 5.9 Jahre.
Die Entwicklung des Projekts S43/45 verläuft planmässig
Zwei Mieterinnen, die bereits auf dem Suurstoffi-Areal ansässig sind, benötigen zusätzliche Flächen und haben Mietverträge über insgesamt rund 5‘000m2 Büroflächen im Gebäude S43 unterzeichnet. Mit diesen Flächenerweiterungen unterstreichen sie ihr Bekenntnis zum Standort Suurstoffi. Die heute von ihnen genutzten Flächen von insgesamt rund 2‘400m2 werden nach dem Umzug im Jahr 2027 der Wiedervermietung zugeführt.
Zusammen mit dem bereits abgeschlossenen Mietvertrag mit XUND für die Büro- und Schulungsflächen im Gebäude S45 sowie den an die Hochschule Luzern vermieteten Flächen für studentisches Wohnen beträgt die Vermietungsquote damit 70% für die Büro- und Schulungsflächen und 100% für das studentische Wohnen.
Positives Abstimmungsergebnis für den Lebensraum Metalli
Mit dem positiven Abstimmungsergebnis wurde nach einem mehrjährigen Planungsprozess mit städtebaulichem Wettbewerb und umfangreichen Mitwirkungsverfahren die Grundlage für die weitere Projektentwicklung geschaffen. In der weiterführenden Planung des Projekts ist als nächster Schritt die Durchführung eines Architekturwettbewerbs für das Hochhaus und die angrenzenden Aussenräume vorgesehen.
Positiver Ausblick 2026
Im Segment Hotel & Gastronomie gehen wir von stabilen Umsätzen aus, erwarten jedoch mit einer etwas höheren Kostenbasis einen leicht tieferen GOP.
Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten wir ein Konzernergebnis ohne Neubewertung und Sondereffekte, das leicht über dem Vorjahr liegt.
Berichterstattung vom 20. August 2026
Bitte melden Sie sich für die Konferenz über nachfolgenden Link an. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. https://zugestates.ch/analysten-und-medienkonferenz
Sie finden den ausführlichen Bericht zum Halbjahr sowie die Präsentation zur Konferenz auf unserer Website: https://zugestates.ch/downloads
Termine:
Weitere Auskünfte:
T +41 41 729 10 10
Über Zug Estates
Zug Estates Holding AG | Baarerstrasse 18 | CH-6300 Zug | T +41 41 729 10 10 | www.zugestates.ch
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Zug Estates Holding AG
|Industriestrasse 12
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 41 729 10 10
|E-Mail:
|ir@zugestates.ch
|Internet:
|www.zugestates.ch
|ISIN:
|CH0148052126, CH0148052118
|Valorennummer:
|A1J0M6
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|
2386008 20.08.2026 CET/CEST
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