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05.11.2026 07:00:19

Erfreuliches Halbjahresergebnis per 30. September 2026

Züblin
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Züblin Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Erfreuliches Halbjahresergebnis per 30. September 2026

05.11.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gem. Art. 53 KR - ZÜBLIN IMMOBILIEN HOLDING AG
Zürich, 5. November 2026

Züblin steigerte im ersten Halbjahr 2026/27 das EBITDA um 6.8% auf CHF 3.7 Mio. Der Konzerngewinn belief sich auf CHF 3.0 Mio. und lag aufgrund des geringeren Neubewertungsergebnisses unter dem Vorjahreswert von CHF 4.3 Mio. Die EPRA Earnings erreichten CHF 3.0 Mio. (0.89 CHF/Aktie) gegenüber CHF 2.7 Mio. (0.82 CHF/Aktie) in der Vorjahresperiode, was einer Steigerung um 8.8% entspricht.
 

Neuer Verwaltungsrat

An der ordentlichen Generalversammlung vom 1. Juli 2026 wurde Frederic Königsegg zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt. Yves Rossier wurde wiedergewählt und Marc Zollinger neu in den Verwaltungsrat gewählt. Die neue Zusammensetzung stärkt die lokale Immobilienmarktexpertise, trägt der Grösse des Portfolios besser Rechnung und ermöglicht kurze Entscheidungswege. Gleichwohl bleibt das Wissen um die Vergangenheit dem Verwaltungsrat erhalten. Wir danken Dr. Markus Wesnitzer, Nicolas Gross und David Schärli für ihr langjähriges Engagement und ihren Beitrag zur Entwicklung von Züblin. Die Generalversammlung genehmigte zudem eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 2.25 pro Namenaktie aus den gesetzlichen Kapitaleinlagereserven. Diese setzte sich aus einer ordentlichen Ausschüttung von CHF 1.25 und einer ausserordentlichen Ausschüttung von CHF 1.00 zusammen. Der Gesamtbetrag ist daher kein Richtwert für künftige Ausschüttungen.
 

Operatives Ergebnis gesteigert

Der Mietertrag belief sich im ersten Halbjahr 2026/27 auf CHF 4.8 Mio. und lag damit um CHF 0.1 Mio. beziehungsweise 2.5% unter dem Vorjahreswert von CHF 4.9 Mio. Die Vorjahresperiode enthielt einen positiven Einmaleffekt von CHF 0.2 Mio. aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Mietforderungen. Ohne diesen Sondereffekt wäre der Mietertrag in der Vorjahresperiode CHF 0.2 Mio. tiefer ausgefallen und der Mietertrag wäre auf vergleichbarer Basis um 1.5% gestiegen.

Der Soll-Mietertrag blieb mit CHF 5.0 Mio. gegenüber der Vorjahresperiode praktisch unverändert. Die Leerstandsausfälle sanken von CHF 0.3 Mio. auf CHF 0.2 Mio. Die stichtagsbezogene EPRA-Leerstandsquote lag per 30. September 2026 bei 4.4% gegenüber 4.3% per 31. März 2026.

Der Liegenschaftsaufwand sowie die Unterhalts- und Reparaturkosten betrugen jeweils CHF 0.2 Mio. und blieben damit nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr. Der Betriebserfolg aus Vermietung lag bei CHF 4.5 Mio. gegenüber CHF 4.6 Mio. in der Vergleichsperiode. Ohne den positiven Einmaleffekt aus den Forderungsverlusten in der Vorperiode wäre der Betriebserfolg aus Vermietung um 1.1% gestiegen.

Der Personalaufwand lag mit CHF 0.6 Mio. leicht unter dem Vorjahreswert. Allerdings wurde in der Vorperiode keine Abgrenzung für erfolgsabhängige Vergütungen vorgenommen. Bei einer Abgrenzung analog zur aktuellen Berichtsperiode wäre der damalige Personalaufwand um CHF 0.1 Mio. höher ausgefallen. Auf dieser vergleichbaren Basis (like-for-like) sank der Personalaufwand in der aktuellen Berichtsperiode um CHF 0.1 Mio. bzw. 15.4%. Der Verwaltungsaufwand sank deutlich von CHF 0.6 Mio. auf CHF 0.2 Mio. Dazu trugen insbesondere die Position Rechts- und Steuerberatung sowie tiefere Aufwendungen für Investor Relations bei. Das EBITDA erhöhte sich auf CHF 3.7 Mio., was einer Zunahme um rund CHF 0.2 Mio. beziehungsweise 6.8% entspricht.

Die Neubewertung des Immobilienportfolios führte zu einer erfolgswirksamen Nettoaufwertung von CHF 0.4 Mio., was rund 0.2% des Portfoliowerts zu Periodenbeginn entspricht. In der Vorjahresperiode hatte die Aufwertung CHF 2.2 Mio. beziehungsweise rund 0.9% betragen. Die EPRA-Nettoanfangsrendite lag per 30. September 2026 bei 3.8% gegenüber 3.7% per 31. März 2026.

Der Finanzaufwand erhöhte sich auf CHF 0.5 Mio. gegenüber CHF 0.4 Mio. in der Vorjahresperiode. Der durchschnittliche Effektivzinssatz betrug 1.23% gegenüber 1.21% per 31. März 2026. Das nominale Hypothekarvolumen stieg im Berichtszeitraum um CHF 3.0 Mio. auf CHF 75.5 Mio.

Insgesamt erwirtschaftete Züblin im ersten Halbjahr 2026/27 einen Konzerngewinn von CHF 3.0 Mio. gegenüber CHF 4.3 Mio. im Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie betrug CHF 0.92 gegenüber CHF 1.31. Die EPRA Earnings stiegen gemäss der ausgewiesenen Überleitung um 8.8% auf CHF 3.0 Mio. Die EPRA Earnings pro Aktie erreichten CHF 0.89 gegenüber CHF 0.82 in der Vorjahresperiode.
 

Portfolio aktiv weiterentwickelt

Das aktive Asset Management sowie gezielte Investitionen in die Weiterentwicklung des Bestandsportfolios bildeten auch im ersten Halbjahr 2026/27 einen Schwerpunkt. Die Sanierungsarbeiten an der Hofwiesenstrasse in Zürich-Oerlikon stehen kurz vor dem Abschluss. Die Modernisierung unterstützt die langfristige Vermietbarkeit der Liegenschaft.

Das im September 2025 eröffnete Fitnesscenter an der Morgenstrasse in Bern ergänzt das Angebot für die Mieterschaft und belebt den Standort. In Egg konnten weitere Kleinflächen vermietet werden. Dies bestätigt die Ausrichtung auf flexible, kleinteilige Büroflächen mit gemeinschaftlich nutzbarer Infrastruktur.

Der annualisierte Mietertrag belief sich per 30. September 2026 auf CHF 9.6 Mio. und blieb damit gegenüber dem 31. März 2026 praktisch unverändert. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) betrug unverändert 5.6 Jahre.

Die Dekarbonisierung bleibt ein Schwerpunkt der Weiterentwicklung des Portfolios.
 

Solide Bilanz und tiefe Fremdfinanzierung

Die Bilanzsumme belief sich per 30. September 2026 auf CHF 258.8 Mio. gegenüber CHF 256.8 Mio. per 31. März 2026. Die im Juli 2026 erfolgte Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2025/26 von CHF 2.25 pro ausstehender Namenaktie entspricht insgesamt CHF 7.5 Mio. Davon wurden im Berichtszeitraum CHF 4.4 Mio. ausbezahlt. Das Eigenkapital betrug CHF 145.1 Mio. und die Eigenkapitalquote lag bei 56.0% gegenüber 58.2% zum Ende des letzten Geschäftsjahres.

Der EPRA Net Disposal Value (NDV) pro Aktie lag bei CHF 43.75 gegenüber CHF 45.08 per 31. März 2026. Der Börsenkurs betrug am Bilanzstichtag CHF 51.00 und lag damit rund 16.6% über dem EPRA NDV pro Aktie.

Das Immobilienportfolio wurde per 30. September 2026 mit CHF 241.0 Mio. bewertet, verglichen mit CHF 240.3 Mio. per 31. März 2026. Das nominale Hypothekarvolumen betrug CHF 75.5 Mio. gegenüber CHF 72.5 Mio. zum Ende des letzten Geschäftsjahres. Der EPRA LTV erhöhte sich von 29.3% auf 31.2%.
 

Ausblick

Die Optimierung des Bestandsportfolios und die Prüfung strategischer Handlungsoptionen stehen im Zentrum der Aktivitäten von Züblin. Ziel ist es, die Ertragskraft nachhaltig zu stärken und langfristig Mehrwert für die Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen.

Im zweiten Halbjahr 2026/27 liegt der operative Fokus auf der Verlängerung wesentlicher Mietverträge, der Vermietung verfügbarer Flächen und einer kostenbewussten Bewirtschaftung. Gleichzeitig setzen wir die Weiterentwicklung und Dekarbonisierung unserer Liegenschaften fort.

Bei der Prüfung strategischer Handlungsoptionen beurteilt Züblin die Zusammensetzung des Immobilienportfolios unter Berücksichtigung der Marktbedingungen und der langfristigen Wertentwicklung.

 

* * * * * * *

 

 

 

1.4.2026
bis 30.9.2026

1.4.2025
bis 30.9.2025

? in %

 

 

 

 

 

Erfolgsrechnung

 

 

 

 

Mietertrag

 CHF Mio.

  4.8

  4.9

-2.5

Betriebserfolg aus Vermietung

 CHF Mio.

  4.5

  4.6

-3.2

Marktwertveränderung der Anlageliegenschaften

 CHF Mio.

  0.4

  2.2

-81.4

EBITDA

 CHF Mio.

  3.7

  3.4

6.8

Gewinn

 CHF Mio.

  3.0

  4.3

-30.0

Eigenkapitalrendite

%

  2.1

  3.0

-0.9

 

 

 

 

 

Kennzahlen pro Aktie in CHF

 

 

 

 

Gewinn pro Aktie

CHF

  0.92

  1.31

-29.8

EPRA-Gewinn pro Aktie

CHF

  0.89

  0.82

8.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.9.2026

31.3.2026

? in %

 

 

 

 

 

Bilanz

 

 

 

 

Anlageliegenschaften

 CHF Mio.

  241.0

  240.3

0.3

Eigenkapital

 CHF Mio.

  145.1

  149.5

-3.0

Eigenkapitalquote

%

  56.0

  58.2

-2.2

Hypotheken

 CHF Mio.

  75.5

  72.5

4.2

EPRA Belehnungsrate (LTV)

%

  31.2

  29.3

1.8

 

 

 

 

 

Kennzahlen pro Aktie in CHF

 

 

 

 

Börsenkurs per Stichtag

CHF

  51.00

  48.60

4.9

EPRA NDV pro Aktie

CHF

  43.75

  45.08

-3.0

EPRA NRV pro Aktie

CHF

  49.96

  51.18

-2.4

 

 

 

 

 

Portfolio

 

 

 

 

Annualisierter Mietertrag

 CHF Mio.

  9.6

  9.6

0.0

EPRA Mietertragsrendite, netto

%

  3.8

  3.7

0.1

Durchschnittlicher Effektivzinssatz

%

  1.2

  1.2

0.0

EPRA Leerstandsquote

%

  4.4

  4.3

0.0

Obige Kennzahlen sind entweder direkt aus der konsolidierten Erfolgsrechnung oder Bilanz abgeleitet, oder können anhand der Begriffsdefinitionen und der EPRA Performance Messung nachvollzogen werden.


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Züblin Immobilien Holding AG
Hardturmstrasse 76
8005 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 206 29 39
Fax: +41 44 206 29 38
E-Mail: investor.relations@zueblin.ch
Internet: www.zueblin.ch
ISIN: CH0312309682
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2428790

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2428790  05.11.2026 CET/CEST

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Long 14’035.19 13.66 STE1BU
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Züblin am 05.11.2026

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