Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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07.10.2026 14:28:49
Erfreuliche Signale aus Europa: Schwaches China-Geschäft zehrt an Mercedes
Passende Hebelprodukte
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Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
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|23.09.26
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|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
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|Deutsche Bank AG
|27.08.26
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|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
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|22.09.26
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|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Börse aktuell - Live TickerSMI auf Richtungssuche -- DAX sackt ab -- Herbe Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.