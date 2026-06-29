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FIT GROUP Aktie 154470834 / DE000A426PD9

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29.06.2026 09:42:52

Erfolgreicher Börsengang der FIT GROUP AG

FIT GROUP
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EQS-Media / 29.06.2026 / 09:42 CET/CEST

Schüttorf/Wien, 29. Juni 2026 – Die FIT GROUP AG hat einen wichtigen Meilenstein in ihrer Unternehmensentwicklung erreicht: Seit dem 18. Juni 2026 werden die Aktien der Gesellschaft im Marktsegment direct market plus der Wiener Börse gehandelt. Mit der Einbeziehung in den Handel schafft die FIT GROUP AG eine handelbare Struktur für bestehende und künftige Aktionärinnen und Aktionäre und erhöht zugleich ihre Sichtbarkeit am Kapitalmarkt.

Der offizielle Handelsstart wurde am 18. Juni 2026 traditionell mit dem Läuten der Börsenglocke begleitet. Für die FIT GROUP AG markiert dieser Schritt den Übergang in eine neue Wachstumsphase, in der das Unternehmen seine operative Entwicklung weiter vorantreiben und den Kapitalmarkt als zusätzlichen Baustein der Unternehmensstrategie nutzen möchte.

Zum Handelsstart lag der Aktienkurs oberhalb des Angebotspreises von 10,55 Euro je Aktie. Am 29. Juni 2026 wurde die Aktie der FIT GROUP AG an der Wiener Börse mit 13,50 Euro ausgewiesen. 

Die Aktie der FIT GROUP AG wird unter der ISIN DE000A426PD9 und dem Kürzel FTG gehandelt. Anlegerinnen und Anleger können die Aktie grundsätzlich über Depotanbieter handeln, die einen Zugang zur Wiener Börse beziehungsweise zum entsprechenden Handelsplatz ermöglichen, unter anderem können Flatex, Interactive Brokers oder Smartbroker auch aus Deutschland aus zum Handeln verwendet werden. 
Weitere Brokeranbindungen können im Zeitverlauf hinzukommen.

Die FIT GROUP AG ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen mit Fokus auf Health-, Performance- und Nutrition-Produkte. Unter dem Dach der Gesellschaft werden eigene Marken und Produktlinien entwickelt, aufgebaut und vertrieben. Zum Produktportfolio gehören unter anderem Produkte aus den Bereichen Nahrungsergänzung, Regeneration, Performance und funktionale Konsumgüter. Die FIT GROUP AG vertreibt ihre Produkte sowohl über Einzelhandelspartner als auch direkt an Endkundinnen und Endkunden über digitale Vertriebskanäle.

Ein Schwerpunkt der Unternehmensstrategie liegt auf dem Ausbau eigener Marken, der Weiterentwicklung des Supplement-Segments sowie der stärkeren Verzahnung von Produktentwicklung, digitaler Reichweite und Vertrieb. Die FIT GROUP AG sieht in Health-, Performance- und Nutrition-Produkten einen Markt mit langfristigem Wachstumspotenzial. Ziel ist es, die bestehende Marktposition schrittweise auszubauen, neue Vertriebskanäle zu erschliessen und das operative Geschäft nachhaltig weiterzuentwickeln.

Mit dem Börsendebüt im direct market plus der Wiener Börse verfolgt die FIT GROUP AG das Ziel, ihre Kapitalmarktfähigkeit zu stärken, die Transparenz gegenüber dem Kapitalmarkt weiter auszubauen und zusätzliche Sichtbarkeit für ihre Marken, Produkte und strategische Ausrichtung zu schaffen. Gleichzeitig bleibt der Fokus des Unternehmens auf dem operativen Geschäft, dem Ausbau des Produktportfolios und der Weiterentwicklung bestehender sowie neuer Vertriebspartnerschaften.

„Der Börsengang ist für die FIT GROUP AG ein bedeutender Schritt in der weiteren Unternehmensentwicklung. Unser Fokus liegt nun darauf, das operative Geschäft konsequent weiterzuentwickeln, unsere Marken zu stärken und die nächsten Wachstumsschritte sorgfältig umzusetzen“, so die Unternehmensleitung der FIT GROUP AG.

Die FIT GROUP AG plant, ihre Präsenz am Kapitalmarkt in den kommenden Monaten weiter auszubauen und den Dialog mit Aktionärinnen, Aktionären und interessierten Kapitalmarktteilnehmern fortzusetzen. Dabei steht eine transparente Kommunikation über die weitere Entwicklung des Unternehmens im Mittelpunkt.

Über die FIT GROUP AG

Die FIT GROUP AG mit Sitz in Schüttorf, Deutschland, ist ein Unternehmen im Bereich Health-, Performance- und Nutrition-Produkte. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt eigene Marken und Produktlinien, darunter Produkte aus den Bereichen Nahrungsergänzung, Regeneration und funktionale Konsumgüter. Die Gesellschaft setzt auf eine Kombination aus B2B-Vertrieb, direkter Kundenansprache, digitalen Vertriebskanälen und markenorientiertem Aufbau eigener Produktwelten.

Hinweis

Diese Veröffentlichung dient ausschliesslich Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie ist keine Anlageberatung und keine Finanzanalyse. Eine Investition in Aktien ist mit Risiken verbunden, einschliesslich des Risikos eines vollständigen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Frühere Kursentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Einschätzungen und Erwartungen und können sich aufgrund verschiedener Faktoren ändern.
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Emittent/Herausgeber: FIT GROUP AG
Schlagwort(e): Handel

29.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2355860  29.06.2026 CET/CEST

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