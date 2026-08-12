eREX stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

eREX präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 10.99 JPY. Im letzten Jahr hatte eREX einen Gewinn von -1.740 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31.02 Prozent auf 48.54 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37.05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch