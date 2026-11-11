eREX präsentierte Quartalsergebnisse

eREX hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 15.86 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 22.10 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat eREX 64.35 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30.01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49.50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch