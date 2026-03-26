Erdene Resource Development stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erdene Resource Development liess sich am 24.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Erdene Resource Development die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.05 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.060 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.130 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0.120 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch