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31.08.2026 06:37:00
Erda Resource Opportunities veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Erda Resource Opportunities hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.040 CAD. Im Vorjahr hatten 0.030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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