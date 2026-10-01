Erda Resource Opportunities: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Erda Resource Opportunities lud am 29.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch