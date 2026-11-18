Erbud hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.96 PLN. Im Vorjahresviertel hatte Erbud -0.710 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Erbud im vergangenen Quartal 679.4 Millionen PLN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25.38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Erbud 910.4 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch