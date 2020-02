ERBA Mannheim est sur le point de révolutionner l'automatisation totale des laboratoires au salon Medlab Middle East 2020

10 nouveaux lancements lors de l'exposition MEDLAB ME positionnent Erba comme un fournisseur complet de bout en bout.

LONDRES, 3 février 2020 /PRNewswire/ -- Erba Mannheim renforce son portefeuille de solutions puissantes et abordables avec une série de nouveaux lancements et un aperçu de son système d'automatisation totale des laboratoires NEXUS de prochaine génération.

Le système d'automatisation totale des laboratoires NEXUS offrira des solutions puissantes et modulaires utilisant l'imagerie avancée et l'intelligence artificielle. L'analyseur de dosage immunologique NEXUS IA utilise une technologie unique de perles magnétiques CLIA et des panneaux étendus pour fournir une solution fiable et abordable, tandis que l'analyseur hématologique Nexus H Infinity utilise la vision par ordinateur pour réellement « voir » l'échantillon et fournir des diagnostics avancés en comptant, colorant, numérisant et analysant 1 000 cellules en moins d'une minute.

Nouveaux lancements

Chimie clinique : nouvel analyseur d'électrolyte EC 90 à film épais de nouvelle génération, avec des électrodes sans entretien dans une cartouche de capteur tout-en-un.

analyseur d'électrolyte EC 90 à film épais de nouvelle génération, avec des électrodes sans entretien dans une cartouche de capteur tout-en-un. Diabète : nouvel analyseur de bureau automatisé HB715 mesurant l'hémoglobine glyquée (HbA1c, HbA1ab, HbA1c, HbF, HbA0, HbA2/E/D, HbS, HbC) et conçu pour une utilisation facile et un fonctionnement à faible coût.

mesurant l'hémoglobine glyquée (HbA1c, HbA1ab, HbA1c, HbF, HbA0, HbA2/E/D, HbS, HbC) et conçu pour une utilisation facile et un fonctionnement à faible coût. Dosage immunologique : le nouvel analyseur ELAN 30s et les nouveaux tests rapides – le processeur microbande de laboratoire ELISA entièrement automatisé et compact réalisant simultanément 6 tests différents, ainsi que les tests rapides de dépistage du paludisme et de la dengue avec un système unique de détection bicolore.

– le processeur microbande de laboratoire ELISA entièrement automatisé et compact réalisant simultanément 6 tests différents, ainsi que les tests rapides de dépistage du paludisme et de la dengue avec un système unique de détection bicolore. Hématologie : nouveau ESL 30 – solution de test ESR entièrement automatisée qui améliore la qualité des résultats, la sécurité des laboratoires et l'efficacité dans les laboratoires de taille moyenne à un prix abordable.

– solution de test ESR entièrement automatisée qui améliore la qualité des résultats, la sécurité des laboratoires et l'efficacité dans les laboratoires de taille moyenne à un prix abordable. Logiciel LIMS : une solution intergicielle complète pour l'intégration des résultats des instruments Erba et non Erba.

En plus des nouveaux produits, des versions mises à jour des analyseurs phares de chimie clinique XL 200 et XL 640+ seront présentées.

« Chez MEDLAB ME, nous continuons à démontrer notre engagement à devenir un acteur de premier plan sur le marché des DIV. Avec NEXUS, nous proposons un système d'entrée de gamme unique pour une automatisation totale des laboratoires, permettant aux laboratoires de développer leurs activités grâce à une meilleure automatisation. De plus, en renforçant considérablement notre gamme de produits destinés aux laboratoires de petite et moyenne taille et en développant notre clientèle mondiale, nous sommes bien placés pour réaliser notre ambition. » Romain Fournials, responsable clientèle.

Rendez visite à Erba Mannheim sur le stand Z4.B10, Hall 4, au MEDLAB ME, du 3 au 6 février 2020.

À propos d'Erba Mannheim :

Erba Mannheim est une société mondiale dont l'objectif est de fournir des solutions de santé innovantes, abordables et durables. Opérant et fournissant des produits de diagnostic clinique dans plus de 100 pays, Erba Mannheim utilise une combinaison de R&D européenne de pointe et une fabrication efficace à faible coût pour produire des technologies innovantes, accessibles aux laboratoires, quelles que soient les ressources.