Erasca: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Erasca veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Erasca ein EPS von -0.120 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch