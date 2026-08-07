Era Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Era Group äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0.70 USD. Im letzten Jahr hatte Era Group einen Gewinn von 1.07 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 411.8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 376.4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch