Era Group präsentierte Quartalsergebnisse

Era Group hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.93 USD gegenüber 1.72 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13.37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 437.9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 386.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch