EQV Ventures Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

EQV Ventures Acquisition A stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.54 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch