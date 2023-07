Equity Lifestyle Properties veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls nach. Die Wall Street zeigte sich am Montag fester. Für die Börse in Festlandchina ging es am Montag abwärts, während die Märkte in Japan und Hongkong geschlossen blieben.