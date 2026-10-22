Equity Lifestyle Properties stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Equity Lifestyle Properties lud am 20.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Equity Lifestyle Properties 0.500 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 409.9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 394.2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch