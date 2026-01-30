Equity Lifestyle Properties stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Equity Lifestyle Properties hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.500 USD je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 373.9 Millionen USD, gegenüber 377.7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.01 Prozent präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.01 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.96 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1.53 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 0.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Equity Lifestyle Properties 1.54 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

