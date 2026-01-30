|
30.01.2026 06:37:00
Equity Lifestyle Properties stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Equity Lifestyle Properties hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.500 USD je Aktie vermeldet.
Mit einem Umsatz von 373.9 Millionen USD, gegenüber 377.7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.01 Prozent präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.01 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.96 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 1.53 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 0.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Equity Lifestyle Properties 1.54 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich in Grün -- DAX beendet Handelstag tiefrot -- US-Börsen schliesslich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt machte am Donnerstag Gewinne. Der deutsche Markt bewegte sich deutlich im Minus. Die US-Börsen präsentierten sich uneins. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.