Equity Bank hat am 17.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 6.61 KES. Im letzten Jahr hatte Equity Bank einen Gewinn von 4.98 KES je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 77.98 Milliarden KES – das entspricht einem Zuwachs von 16.28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 67.06 Milliarden KES erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch