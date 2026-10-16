Equity Bancshares A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Equity Bancshares A veröffentlichte am 14.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -1.550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 119.5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Equity Bancshares A 45.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch