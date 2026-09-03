Equital gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Equital hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.90 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Equital ein EPS von 4.30 ILS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 837.2 Millionen ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 905.5 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch