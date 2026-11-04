Equitable gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Equitable liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Equitable die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 4.05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -4.470 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 115.25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.88 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1.80 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch