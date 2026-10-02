Equitable Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Equitable Financial lud am 30.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Equitable Financial einen Umsatz von 8.7 Millionen USD eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1.76 USD. Im Vorjahr waren 1.18 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 35.34 Millionen USD – ein Plus von 4.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Equitable Financial 33.95 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch