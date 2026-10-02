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02.10.2026 06:37:00

Equitable Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Equitable Financial lud am 30.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Equitable Financial einen Umsatz von 8.7 Millionen USD eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1.76 USD. Im Vorjahr waren 1.18 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 35.34 Millionen USD – ein Plus von 4.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Equitable Financial 33.95 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’231.89 19.48 SHBEEU
Short 14’532.41 13.69 SGBK2U
Short 15’068.89 8.92 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’622.85 01.10.2026 17:30:31
Long 13’092.02 19.76 S4BF7U
Long 12’785.69 13.76 SI6BUU
Long 12’239.76 8.95 SMABBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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