Equitable: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Equitable äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.68 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Equitable ein EPS von -1.210 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 44.14 Prozent auf 1.66 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Equitable 2.97 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch