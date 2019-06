Equisoft acquiert Grendel reconnue pour son CRM de pointe en gestion de patrimoine

MONTRÉAL, le 20 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le fournisseur mondial de solutions d'affaires Equisoft a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Grendel, une société privée américaine reconnue pour son système de gestion de la relation client (CRM) fait sur mesure pour les conseillers en gestion de patrimoine. Les modalités de la transaction, en date officielle du 31 mai, n'ont pas été divulguées.

Fondée en 2004 et basée à West Chester (Pennsylvanie), Grendel est une société de développement haut de gamme du secteur des services financiers qui se positionne avantageusement grâce à ses relations bien établies avec divers points de contact dans l'industrie.

Le produit phare de la société, Grendel, est une suite avancée d'applications Web et mobiles pour la gestion de cabinet qui répond aux besoins spécifiques des conseillers financiers, des courtiers en valeurs mobilières, des conseillers en placement agréés (RIA) et de leur clientèle. Grendel propose des modules complets pour gérer l'information client, la conformité, les actifs, regrouper les comptes et archiver les courriels et fichiers, en plus d'offrir un portail client, des outils de gestion de cabinet, des fonctions analytiques poussées et plus encore.

Dans un rapport d'analyse daté de mai 2018, la société Celent a reconnu Grendel au palmarès des meilleurs fournisseurs technologiques offrant des systèmes CRM de pointe pour le marché nord-américain de la gestion de patrimoine. La firme de services-conseils Aite considère d'ailleurs Grendel comme une société dont il est avisé de retenir les services.

Pour un écosystème technologique intégré

Misant sur de solides partenariats d'intégration avec des gardiens de valeurs et autres fournisseurs de données reconnus, Grendel propose un système CRM parmi les plus complets sur le marché. En tirant parti des intégrations de la plateforme, les conseillers peuvent gérer les relations avec leurs clients, transiger, effectuer des tâches liées à la conformité, générer des rapports de performance et signer des documents à partir d'un seul et même endroit, pour un maximum d'efficacité.

« Notre équipe se réjouit de faire partie d'Equisoft et nous ne pourrions être plus enthousiastes quant à ce que cela signifie pour nos clients, a déclaré Aaron Guidotti, chef de la direction de Grendel. Equisoft est une grosse pointure mondiale en plein essor. Nos plateformes respectives se combineront en un écosystème jamais vu dans le secteur. C'est une entente gagnant-gagnant puisque nous pourrons continuer d'évoluer tout en restant fidèles à la mission qui nous a toujours guidés jusqu'ici : faciliter la vie des conseillers ».



Une nouvelle étape dans la stratégie de croissance d'Equisoft

« Le CRM de Grendel est une plateforme riche en fonctions et évolutive qui compte déjà une solide base de clients aux États-Unis, a commenté Jonathan Georges, vice-président, Solutions de gestion de patrimoine chez Equisoft. Cette solution sera un excellent complément à notre propre CRM, qui est plutôt axé sur l'assurance. Quant aux clients de Grendel, ils pourront bénéficier de notre vaste gamme de produits connexes, comme ÉlémentsPatrimoine. »

Cette nouvelle acquisition est un plus pour la stratégie de croissance d'Equisoft aux États-Unis et dans les marchés verticaux des solutions de gestion de la relation client et de gestion de patrimoine. L'entreprise a déjà fait plusieurs acquisitions ces dernières années pour élargir sa gamme de produits et bâtir une expérience complète et fluide pour ses clients des secteurs de l'assurance et de la gestion de patrimoine.

Pour de plus amples renseignements sur le CRM Grendel, visitez le www.grendel.com ou communiquez avec George Guidotti chez Grendel (888-824-4477) ou Shawn Gillespie chez Equisoft (888-989-3141, poste 368).

À propos de Grendel

Grendel est une solution en ligne conçue spécifiquement pour les professionnels de la finance. Son module de CRM est au cœur d'une plateforme de gestion de patrimoine plus large qui comprend maintenant des outils de conformité, d'opérations et de regroupement de comptes, un portail client et plus encore. Grendel compte parmi ses clients toutes sortes de professionnels des finances, qu'il s'agisse de professionnels exerçant seuls, de courtiers négociants ou de CMA.

À propos d'Equisoft

Fondée en 1994, Equisoft est un fournisseur mondial de solutions d'affaires numériques pour l'assurance vie et la gestion de patrimoine. Reconnue comme un partenaire de choix par plus de 50 des plus grandes institutions financières au monde et présente dans 15 pays, Equisoft propose des applications frontales innovatrices, une gamme complète de services d'arrière-guichet et une expertise unique en migration de données. Les produits phares de l'entreprise comprennent un CRM, des solutions d'analyse des besoins financiers, de répartition de l'actif, de soumissions et d'illustration, de propositions électroniques, de systèmes de gestion d'agence et de portails courtiers/agents. Equisoft est également le principal partenaire mondial d'Oracle pour la plateforme Oracle Insurance Policy Administration. Par son approche axée sur les besoins d'affaires, sa connaissance approfondie du secteur, ses technologies de pointe et son équipe de plus de 400 ressources établies au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique du Sud et en Inde, Equisoft aide les institutions financières à relever tous les défis qu'apporte cette nouvelle ère de transformation numérique.

