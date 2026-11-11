Equinox Gold präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Equinox Gold lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.08 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Equinox Gold 0.150 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Equinox Gold im vergangenen Quartal 1.47 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29.96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Equinox Gold 1.13 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch