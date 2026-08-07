Equinox Gold: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Equinox Gold hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.40 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1.07 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 60.79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 662.8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch