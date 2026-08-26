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Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985

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27.08.2026 00:00:00

Equinor Targets 27% International Production Growth by 2030

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Alongside boosting exploration and production offshore its home market Norway, Equinor is pursuing an international growth strategy, aiming to significantly increase its overseas oil and gas output by focusing on fewer but more lucrative regions such as the U.S., Brazil, and Angola. In recent years, Equinor has streamlined and high-graded its portfolio outside Norway, selling assets and positions in Azerbaijan and Nigeria, to name a few. But Equinor has kept and grown its U.S., Brazilian, and Angolan businesses, and plans to keep these growing…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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