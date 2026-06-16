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Equinor ASA Aktie 41672647 / US29446M1027

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16.06.2026 12:32:37

Equinor Plans To Double Share Buy-back For 2026

Equinor ASA
29.40 EUR -0.34%
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(RTTNews) - Equinor (EQNR.OL, EQNR) announced an intention to increase the 2026 share buy-back programme by $1.5 billion, bringing the total expected programme for 2026 to up to $3 billion, including shares to be redeemed from the Norwegian State. The increase will be distributed equally to the third and fourth tranche of the 2026 share buy-back programme. For 2027 and beyond, the company announced a range-based guidance for share buy-backs of $2 billion - $4 billion per year. Equinor aims to continue growing the quarterly cash dividend per share by more than 5% annually.

The company projects production growth of 150,000 barrels of oil equivalent per day to 2.3 million boe per day by 2030. International oil and gas production growth is estimated at 30%, to 950,000 boe per day by 2030.

In pre-market trading on NYSE, Equinor shares are down 0.09 percent to $34.21.

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Trading Signals: Siemens Energy: Werbetour mit Wirkung

Der Energietechnikkonzern ist auf einer Roadshow unterwegs. Offenbar mit Erfolg: Nach einer stärkeren Korrektur scheint die Aktie von Siemens Energy nach oben zu drehen.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’355.12 19.32 SQEBJU
Short 14’655.76 13.58 S3OBDU
Short 15’184.97 8.88 SX0BIU
SMI-Kurs: 13’754.48 16.06.2026 13:00:36
Long 13’213.08 19.05 SXBKNU
Long 12’944.19 13.93 SU3B7U
Long 12’397.15 8.97 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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