Santander Holdings USA Aktie 11067067 / US80282K2050
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25.08.2026 09:30:00
Equinor Eyes Major Oil Discovery Offshore Namibia
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
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17.08.26
|EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santander-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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11.08.26
|Santander kündigt neues Aktienrückkaufprogramm an - Aktie steigt (Dow Jones)
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10.08.26
|Santander plant Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 2,1 Mrd US-Dollar (Dow Jones)
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10.08.26
|EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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03.08.26
|EURO STOXX 50-Papier Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Santander von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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31.07.26
|So schätzen Analysten die Santander-Aktie ein (finanzen.net)
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31.07.26
|Santander-Aktie gefragt: ADS von Santander Brasil könnten von NYSE genommen werden (Dow Jones)
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27.07.26
|EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Santander Holdings USA Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Non-Cum Perp Pfd Shs Series -C-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI etwas fester -- DAX in Grün -- US-Börsen vor höherem Start -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Plus. Die Wall Street dürfte fester starten. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.