Equinor ASA (spons ADRs): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Equinor ASA (spons ADRs) präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.07 USD. Im Vorjahresviertel hatte Equinor ASA (spons ADRs) -0.080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33.08 Milliarden USD – ein Plus von 27.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Equinor ASA (spons ADRs) 26.00 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch