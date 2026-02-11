Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’547 0.2%  SPI 18’684 0.0%  Dow 50’121 -0.1%  DAX 24’856 -0.5%  Euro 0.9161 0.3%  EStoxx50 6’036 -0.2%  Gold 5’085 1.2%  Bitcoin 52’371 -0.9%  Dollar 0.7717 0.5%  Öl 69.7 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Microsoft951692
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Energieaktien unter der Lupe: Morgan Stanley bewertet Europas Energiesektor
Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance?
Netflix-Aktie in Rot: Aktivistischer Investor positioniert sich gegen Warner Bros.-Deal
Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bitcoin weiter schwach: Kurs deutlich unter 70'000-Dollar-Schwelle
Suche...
eToro entdecken

Equinix Aktie 26875198 / US29444U7000

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.02.2026 22:38:42

Equinix Q4 Profit Down

Equinix
659.90 CHF -0.01%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Equinix, Inc. (EQIX) on Wednesday reported fourth-quarter net income of $265 million or $2.69 per share, compared to $374 million or $3.81 per share last year.

Funds from operations for the quarter were $625 million or $6.35 per share, compared to $302 million or $3.12 per share last year.

Adjusted funds from operations for the quarter were $877 million or $8.91 per share, compared to $770 million or $7.92 per share last year.

Revenues for the quarter were $2.420 billion, compared to $2.261 billion last year.

For the first quarter of 2026, the company expects revenues to range between $2.496 and $2.536 billion.

For the full year of 2026, total revenues are expected to range between $10.123 and $10.223 billion and AFFO per share is expected to range between $41.93 and $42.74.

Nachrichten zu Equinix Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten