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13.11.2026 14:11:52
Equillium Q3 Loss Widens On Higher R&D Expenses
(RTTNews) - Equillium, Inc., (EQ), a clinical-stage biotechnology company, reported a wider loss in its third quarter compared to last year, mainly due to higher research & development expenses.
The company recorded a net loss of $4.583 million, or $0.04 per share, as against the year-ago loss of $4.230 million, or $0.06 per share.
Research and development expenses for the quarter rose to $2.488 million from $1.301 million last year.
General & administrative expenses, on the contrary, were brought down to $2.6 million from $3.3 million in the prior year's third quarter.
In the after-hours activity Thursday, Equillium's shares were gaining 1.52 percent on the Nasdaq and trading at $1.34, up 2 cents from the previous close.
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