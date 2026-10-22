Equifax legte Quartalsergebnis vor

Equifax hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 167.79 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 107.11 ARS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23.68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2’538.46 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2’052.43 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch