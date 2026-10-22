Equifax: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Equifax hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1.69 Milliarden USD gegenüber 1.54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch