05.11.2025 06:37:00
Equator Beverage Company Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Equator Beverage Company Registered hat am 03.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
